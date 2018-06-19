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Трамп не выполнил обещание позвонить в Северную Корею в День отца

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп не проводил 17 июня телефонных переговоров с КНДР, несмотря данное ранее обещание.

Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает CNN.

Как уточнили источники телеканала в Белом доме, в выходные Трамп не проводил телефонных переговоров ни с одним из представителей Северной Кореи.

В пятницу, 15 июня, американский лидер заявил, что в воскресенье, когда в США будут праздновать День отца, он будет «звонить в Северную Корею».

12 июня в Сингапуре состоялась встреча лидеров США и КНДР, по итогам которой был подписан совместный документ.

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