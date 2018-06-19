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Подземный общественный туалет обустроят во Владивостоке

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До ноября во Владивостоке благоустроят подземный общественный туалет. На проведение работ власти готовы выделить 15 млн рублей.

Тендер размещен на сайте госзакупок. Согласно его условиям, общественный туалет должен разместиться на набережной Спортивной гавани. Площадь публичной уборной составит 88,5 кв.м. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Согласно проекту, в мужской и женской части туалета должны быть установлены кабины для маломобильных категорий граждан. Тендер предполагает использование антивандальных материалов, а также установку искусственного освещения. На обустройство туалета подрядчику дадут четыре месяца, уборная должна быть открыта в ноябре.

Чиновники уточнили, что набережная Спортивной гавани пользуется большой популярностью среди горожан. При этом в зоне отдыха нет благоустроенных туалетов, подключенных к централизованной канализации.

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