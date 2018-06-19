Липчане жалуются на появившийся в реке Воронеж строительный мусор

Жители Липецка и активисты местных организаций пожаловались городским властям на строительный мусор, плавающий в реке Воронеж. Они связывают его появление с неаккуратностью тех, кто задействован в ремонтных работах Петровского моста.

На обращение граждан уже отреагировали в городском управлении строительства. Как сказано в ответе ведомства, текст которого приводит GOROD48, подрядной организации уже направлено письмо с требованием установить защитно-улавливающие сети, чтобы не допустить попадания в реку строительного мусора.

Ремонт Петровского моста начался в апреле. Основную часть работ планируется завершить в декабре. Тогда же путепровод откроют для движения транспорта. Деньги на реконструкцию, порядка 700 млн рублей, выделены из федерального и городского бюджетов.