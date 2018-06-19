Аварийный дом снесли в Нижнем Новгороде по требованию прокурора

Прокурор Ленинского района добился сноса аварийного здания на улице Гончарова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура района провела проверку, в ходе которой было установлено, что здание по адресу улица Гончарова, 19 представляет угрозу жизни и здоровью горожан. Также было отмечено, что внешний вид дома портит облик города, сообщает ИА «НьюсНН».

Результаты проверки были направлены на рассмотрение в суд с требованием признать незаконным бездействие городской администрации. Требования прокурора были удовлетворены. 13 июня решение суда было принято к исполнению.

Аварийный дом был расселен в 2010 году. На данный момент здание снесено.