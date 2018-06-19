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Оборону Лиепаи реконструируют в Хабаровском крае

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Военно-историческая реконструкция пройдет в Хабаровске в День памяти и скорби. Для горожан воссоздадут события обороны Лиепаи.

Театрализованную военно-историческую постановку организуют реконструкторы Хабаровска и Приморского края. Они планируют воссоздать атмосферу времен Великой Отечественной войны, особенно ее начала, когда небольшой гарнизон неделю оборонял портовый город Лиепая в Латвии. Участники реконструкции будут одеты в форму того времени и воссоздадут поле боя со звуками стрельбы. Об этом пишет «Хабаровский край сегодня».

Все желающие смогут сфотографироваться с реконструкторами, рассмотреть оружие и задать вопросы об истории. Мероприятие состоится 22 июня на набережной в Хабаровске. Помимо постановки, для горожан будет работать интерактивная площадка со сборкой автомата Калашников и демонстрацией одежды довоенной эпохи.

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