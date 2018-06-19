Рыба массово погибла в реке Тула в Новосибирске

Случай массовой гибели рыбы произошел в реке Тула в Новосибирске недалеко от областной больницы. На поверхность воды всплыли тысячи щук, окуней, язей, карасей и уклеек.

Сотрудники рыбоохраны обследовали берега реки и отобрали несколько погибших экземпляров. Мертвых особей отправили в лабораторию, чтобы выяснить причину произошедшего. Отмечается, что погибли не только взрослые особи, но и мальки.

По некоторым данным, которые приводит ресурс VN.ru, причиной произошедшего могли стать отравляющие вещества, которые попали в реку выше по течению.

Как рассказал местный рыбак Антон Нелидов, на этих берегах водится очень много утки, ондатры, также встречаются бобры и краснокнижная выдра. Также он отметил, что подобное случается не в первый раз, но источник загрязнения так и не установлен.