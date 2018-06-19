Прямой эфир

Флешмоб в поддержу российских футболистов устроили в Рязани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Рязани устроили флешмоб в поддержку российской сборной по футболу. На стадионе «Спартак» спортсмены и болельщики выстроились в виде большого футбольного мяча. А затем сделали зарядку с Забивакой.

Как отмечает РИА «7 новостей», в общей сложности флешмоб собрал 80 человек. Позже им дали возможность участвовать во всероссийском туре «ГОТОВ», в рамках которого любой желающий мог сдать нормы ГТО по подтягиванию на перекладине и прыжкам в длину. 

Напомним, сегодня на стадионе в Санкт-Петербурге состоится матч сборных России и Египта в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Игра начнется в 21:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жительница Кубани преждевременно родила во время матча сборной России
Блаттер посетит два матча ЧМ-2018 по приглашению Путина

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017