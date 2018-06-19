Флешмоб в поддержу российских футболистов устроили в Рязани

В Рязани устроили флешмоб в поддержку российской сборной по футболу. На стадионе «Спартак» спортсмены и болельщики выстроились в виде большого футбольного мяча. А затем сделали зарядку с Забивакой.

Как отмечает РИА «7 новостей», в общей сложности флешмоб собрал 80 человек. Позже им дали возможность участвовать во всероссийском туре «ГОТОВ», в рамках которого любой желающий мог сдать нормы ГТО по подтягиванию на перекладине и прыжкам в длину.

Напомним, сегодня на стадионе в Санкт-Петербурге состоится матч сборных России и Египта в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Игра начнется в 21:00.