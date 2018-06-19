Сборная Японии обыграла Колумбию на ЧМ-2018

Сборная Японии одержала победу над колумбийцами в матче группового турнира чемпионата мира по футболу. Встреча закончилась со счетом 2:1.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», южноамериканские футболисты почти всю игру провели в меньшинстве. На третьей минуте был удален защитник Карлос Санчес, который выбил мяч из пустых ворот руками. Пенальти реализовал полузащитник Синдзи Кагава.

Единственный мяч в ворота японцев в конце первого тайма забил Хуан Кинтеро.

Победный гол японской команде во второй половине игры принес Юя Осако.

19 июня в Санкт-Петербурге пройдет матч Россия–Египет, начало игры в 21:00 мск.