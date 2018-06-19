Жители Липецка поддержали запрет на продажу спиртного по воскресеньям

Жители Липецкой области высказались в пользу ограничения торговли алкоголя по выходным. Свое мнение они высказали на «Портале неравнодушных».

Опрос проводит управление потребительского рынка и ценовой политики региона. Большинство липчан поддержало идею запрета на продажу спиртного по воскресеньям. Также жителям области приглянулась идея о закрытии алкогольных магазинов, работающих в многоквартирных домах. Об этом пишет LipetskMedia.

Эксперты отмечают, что ранее в Липецке вступил в силу запрет на размещение магазинов со спиртным со входом из двора или торца.

По итогам голосования чиновники намерены разработать комплекс мер, которые позволят регулировать продажу спиртного в Липецкой области.