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Жители Липецка поддержали запрет на продажу спиртного по воскресеньям

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Жители Липецкой области высказались в пользу ограничения торговли алкоголя по выходным. Свое мнение они высказали на «Портале неравнодушных».

Опрос проводит управление потребительского рынка и ценовой политики региона. Большинство липчан поддержало идею запрета на продажу спиртного по воскресеньям. Также жителям области приглянулась идея о закрытии алкогольных магазинов, работающих в многоквартирных домах. Об этом пишет LipetskMedia.

Эксперты отмечают, что ранее в Липецке вступил в силу запрет на размещение магазинов со спиртным со входом из двора или торца.

По итогам голосования чиновники намерены разработать комплекс мер, которые позволят регулировать продажу спиртного в Липецкой области.

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