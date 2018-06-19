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Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Орле выросло до 13 человек

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По последним данным, 13 человек получили травмы в результате ДТП в Орле. Сегодня утром маршрутный автобус марки «ГАЗ» влетел в бетонное ограждение. Четырем из пострадавших потребовалась госпитализация: троим взрослым и одному ребенку. 

Портал InfoOrel.ru добавляет, что по факту аварии СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По предварительной информации, водитель маршрутки не справился с управлением.

Прокуратура Орловской области начала проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и оказания услуг по перевозке пассажиров.

10 июня портал iz.ru сообщал о другом крупном ДТП в Орловской области. На регулируемом железнодорожном переезде между деревнями Орлово и Гать произошло столкновение автобуса и грузового состава. Четыре человека погибли, 12 получили травмы. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

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