Власти Москвы назвали сроки завершения благоустройства Щелковского шоссе

Комплексное благоустройство Щелковского шоссе в Москве завершится до конца июня текущего года, сообщили в столичном департаменте строительства.

«Мы заканчиваем в этом месяце все работы по благоустройству на участке Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца», — приводятся в сообщении слова главы департамента Андрея Бочкарева.

В депстрое отметили, что завершается благоустройство территории вокруг шоссе, в том числе въезды во дворы тех домов, которые находятся на первой линии вдоль магистрали, передает «РИА Новости».

Кроме того, возводят детские площадки, а также по просьбе жителей устанавливают парковочные столбики.

Реконструкция Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца началась в 2012 году.

В начале лета сообщалось, что в октябре столичные власти планируют открыть разворотную эстакаду, которая свяжет Северо-Западную и Северо-Восточную хорды в Москве.