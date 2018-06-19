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Власти Москвы назвали сроки завершения благоустройства Щелковского шоссе

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Комплексное благоустройство Щелковского шоссе в Москве завершится до конца июня текущего года, сообщили в столичном департаменте строительства.

«Мы заканчиваем в этом месяце все работы по благоустройству на участке Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца», — приводятся в сообщении слова главы департамента Андрея Бочкарева.

В депстрое отметили, что завершается благоустройство территории вокруг шоссе, в том числе въезды во дворы тех домов, которые находятся на первой линии вдоль магистрали, передает «РИА Новости».

Кроме того, возводят детские площадки, а также по просьбе жителей устанавливают парковочные столбики.

Реконструкция Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца началась в 2012 году.

В начале лета сообщалось, что в октябре столичные власти планируют открыть разворотную эстакаду, которая свяжет Северо-Западную и Северо-Восточную хорды в Москве.

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