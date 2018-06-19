Власти Пензы увеличат расходы на фонтан в центре города

Власти Пензы предлагают увеличить статью расходов на фонтан в центре города. Об этом стало известно на заседании в думе.

Как сообщает ИА «Пенза-пресс», 450 тыс. рублей будут направлены на разработку проектно-сметной документации по благоустройству прилегающей территории и зон охраны объекта. Деньги предложено выделить за счет прочих неналоговых доходов.

В апреле губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил построить современный цветомузыкальный фонтан на месте пришедшего в негодность в центре города. По его мнению, стоимость работ по сооружению фонтана превысит 100 млн рублей.