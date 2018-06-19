Прямой эфир

Власти Пензы увеличат расходы на фонтан в центре города

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Пензы предлагают увеличить статью расходов на фонтан в центре города. Об этом стало известно на заседании в думе.

Как сообщает ИА «Пенза-пресс», 450 тыс. рублей будут направлены на разработку проектно-сметной документации по благоустройству прилегающей территории и зон охраны объекта. Деньги предложено выделить за счет прочих неналоговых доходов.

В апреле губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил построить современный цветомузыкальный фонтан на месте пришедшего в негодность в центре города. По его мнению, стоимость работ по сооружению фонтана превысит 100 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дома с сотнями квартир для детей-сирот строят в Пензенской области
Курск и Пенза подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017