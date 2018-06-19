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Три дореволюционных дома снесли в центре Уфы

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Прокуратура Кировского района добилась сноса трех аварийных домов, построенных до революции, в центре Уфы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Застройщик квартала, ограниченного улицами Пушкина, Свердлова и Аксакова, должен был снести три ветхих здания на своем участке, но инвестиционно-строительный комитет не исполнил своих обязанностей, тем самым создавая риск обрушения старых домов, сообщает ИА «Башинформ».

Прокуратура Кировского района внесла руководству предприятия представление о сносе дореволюционных объектов, после чего указанные дома снесли и усилили охрану застраиваемой территории.

Ранее в мае стало известно о том, что в столице Башкирии снесут целый квартал и построят на его месте новые жилые дома. Сносу подлежат 15 частных домов.

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