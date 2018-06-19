Тело сотрудницы «Росинкаса» нашли в одном из зданий ЦБ в Москве

«Росинкас» подтвердил факт обнаружения в понедельник, 19 июня, тела сотрудницы в одном из зданий Банка России в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

По информации РЕН ТВ, тело женщины-инкассатора с огнестрельным ранением головы нашли в здании ЦБ на улице Житной. В руке у погибшей был табельный пистолет. По предварительным данным, сотрудница службы инкассации свела счеты с жизнью.

Ранее сообщалось, что тела двух мужчин с огнестрельными ранениями найдены в общежитии на улице Полбина в Москве. На месте происшествия было обнаружено множество гильз.