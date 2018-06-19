Жителей Красноярского края предупреждают об ухудшении погоды

Грозы и сильный ветер ожидаются в Красноярском крае. Неблагоприятная погода установится 20 июня.

По данным главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, в Красноярске в утренние часы 20 июня ожидается гроза. В это же время шквалистый ветер усилится до 18 м/с. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Синоптики уточняют, что неблагоприятная погода установится в южных и центральных районах Красноярского края.

Грозу специалисты прогнозируют и в столичном регионе. Вечером 19 июня местами возможен град, а порывы ветра могут достигать 15 м/с.