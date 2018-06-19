Пушков ответил экс-президенту Украины на слова о возврате Крыма

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в ответ на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия добровольно откажется от Крыма заявил, что украинский политик размечтался. Об этом сенатор написал в своем микроблоге в Twitter.

Кравчук размечтался. На деле добровольно отказаться от Крыма должна была сама Украина еще в 1991 году, поскольку Крым никогда не был украинским, попал в ее состав в силу политического казуса, а его жители никогда не связывали своего будущего с Украиной. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 19, 2018

Ранее Кравчук заявил о том, что Россия может добровольно вернуть Крым Украине из-за «непосильных затрат». По словам политика, его «предсказание» не обязательно должно исполниться быстро, а сама передача полуострова Киеву произойдет в результате международного давления.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал слова бывшего украинского президента бредом сумасшедшего, сообщает «РИА Новости». Заместитель председателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, заявил, что крымчане никогда не позволят вернуть полуостров в состав Украины.

«Кравчуку надо пожелать, как политику с большим стажем, более взвешенно подходить к этим вопросам и не смешить людей», — сказал Гемпель.

Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число избирателей высказались в пользу воссоединения с Россией. При этом украинские власти до сих считают полуостров своей «временно оккупированной территорией».

Киев и ряд западных стран сочли референдум нарушением норм международного права и заявили, что регион остается украинской, но временно оккупированной территорией. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос с принадлежностью полуострова закрыт окончательно.

Ранее совет ЕС продлил на год санкции по Крыму и Севастополю. Ограничительными мерами предусмотрен запрет на импорт в Евросоюз любой крымской продукции. Решение об этом в Киеве горячо приветствовали. Украинский лидер Петр Порошенко выразил надежду на ужесточение антироссийской политики Евросоюза.