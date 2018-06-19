Посетители аттракциона в Новосибирске пять минут висели вниз головой из-за поломки

Посетители аттракциона «360 градусов» в Новосибирске в течение пяти минут висели вниз головой из-за поломки. Об этом сообщили в городской службе эвакуации «АСТ-54».

Инцидент произошел в парке развлечений на Михайловской набережной. Аттракцион вышел из строя прямо во время работы, на нем находились люди, а кабина продолжала вращаться вокруг своей оси.

«Отлетело какое-то колесо, и мы в самом верху провисели вниз головой около пяти минут. От ремней на плечах у девушки остались синяки и ссадины», — приводит слова участников ЧП Сибирское агентство новостей. Они также добавили, что было «страшно, чтобы не открылись ремни безопасности».

Спустя несколько минут оператор аттракциона и несколько неравнодушных очевидцев смогли вручную подтолкнуть аттракцион, после чего он спустил людей на землю.

Деньги за неудавшуюся поездку людям вернули, а аттракцион закрыли на ремонт. Происшествием заинтересовались в Следственном комитете региона, пишет сайт kp.ru. Была организована уголовно-процессуальная проверка по факту остановки аттракциона на предмет наличия признаков преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей». По предварительным данным, возможной причиной поломки аттракциона мог послужить сбой системы электроснабжения во время работы, сообщает телеканал «360».

В начале мая больше 60 человек застряли на аттракционе в Японии в парке развлечений Universal Studios. Один из вагончиков американских горок завис на высоте 30 м от земли.