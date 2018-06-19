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Рабочие оставили больницу в Красноярске без воды из-за раскопок

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В Красноярске рабочие в ходе несанкционированных работ пробили водопровод местной больницы. В медицинском учреждении организован подвоз воды.

По данным коммунальщиков, рабочие проводили работы без согласования. При прокладке кабеля на улице Парковой бурильной установкой оказался поврежден чугунный водовод. В итоге без холодной воды остались административные и хозяйственные корпуса больницы. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Компания «КрасКом» проводит восстановительные работы, в связи с чем проезд по улице Парковой ограничен. По факту несанкционированных работ в санитарной зоне сетей холодного водоснабжения проводится проверка.

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