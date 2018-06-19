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Мужчину осудили за выстрел ребенку в спину в Алтайском крае

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Мужчину осудили за причинение телесных повреждений ребенку в Алтайском крае. Злоумышленник выстрелил в несовершеннолетнего из пневматической винтовки, когда он ехал на велосипеде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Было установлено, что подозреваемый увидел у друга, с которым они вместе распивали спиртные напитки, пневматическую винтовку и решил выйти с ней на улицу. Заметив мужчину, везущего ребенка на велосипеде, злоумышленник решил проверить, долетит ли пуля до них, и выстрелил в спину мальчику, сообщает altapress.ru.

Мужчина остановил велосипед и направился в сторону стрелявшего, после чего незнакомец выстрелил еще раз, целясь в ноги, но пуля не причинила вреда. Затем стрелок убежал.

Через месяц после инцидента он был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Суд вынес обвинительный приговор и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы условно сроком на три года. Прокурор обжаловал приговор и добился наказания в виде лишения свободы сроком на четыре года и пять месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года.

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