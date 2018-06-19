Новый ледовый комплекс построят в Ульяновске

Ледовый комплекс построят в Ульяновске за 60 млн рублей. О планах сообщил глава Ульяновской области Сергей Морозов в социальных сетях.

Спортивный объект разместится рядом с киноконцертным комплексом «Современник». Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства. Застройщик не только возведет арену, но и возьмет на себя дальнейшее управление спортивным объектом, сообщает 1ul.ru.

Планируется, что в ледовом комплексе смогут тренироваться хоккейные команды, также будут проводиться занятия по фигурному катанию. Рядом с ледовой ареной разместятся открытая спортивная площадка и парковка.

Начало строительства запланировано на сентябрь 2018 года.