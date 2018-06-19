Прямой эфир

Новый ледовый комплекс построят в Ульяновске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ледовый комплекс построят в Ульяновске за 60 млн рублей. О планах сообщил глава Ульяновской области Сергей Морозов в социальных сетях.

Спортивный объект разместится рядом с киноконцертным комплексом «Современник». Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства. Застройщик не только возведет арену, но и возьмет на себя дальнейшее управление спортивным объектом, сообщает 1ul.ru.

Планируется, что в ледовом комплексе смогут тренироваться хоккейные команды, также будут проводиться занятия по фигурному катанию. Рядом с ледовой ареной разместятся открытая спортивная площадка и парковка.

Начало строительства запланировано на сентябрь 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Площадку для экстремалов начнут строить в Ижевске летом 2018 года
Уникальную больницу планируют построить в Перми за 5 млрд рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017