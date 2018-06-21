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Современный мир профессий в экономике и социальной сфере меняется. Возрастает потребность в высоких технологиях, значимое влияние на эти процессы оказывают развитие цифровой экономики и связанное с ней изменение социально-трудовых отношений, исчезновение ряда профессий и специальностей и появление новых, а также увеличение востребованности удаленных рабочих мест. Преобразования предъявляют свои требования к профессиональной деятельности и квалификации специалистов. Все это отражается на предпочтениях работодателей на рынке труда, которым нужен конкурентный работник — лучший из лучших.

Исследования, проведенные Научно-образовательным центром социального развития РАНХиГС при президенте РФ совместно со специалистами МГТУ им. Н.Э. Баумана, выявили настораживающие показатели: занимаемая должность оказалась не важной для 52% дипломированных специалистов и 31% студентов вузов, работа по специальности для этих категорий не была необходимой, соответственно, для 53% и 32%. Очевидно, что эти лица ошиблись в выборе профессии, не смогли спрогнозировать ситуацию на рынке труда после завершения ими обучения. Выбор молодым человеком профессии и последующей специализации должны быть осознанными, ориентированными на реалии рынка труда.

Значимые перспективы трудоустройства на ближайшие пять лет есть у специалистов в области IT-технологий по специальностям «Автоматизированные системы обработки информации и управления», «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» по уровням подготовки, включая бакалавриат, магистратуру, специалитет. В области машиностроительных технологий востребованными сегодня и будущей пятилетке остаются те, кто обучался по специальностям «Метрология и метрологическое обеспечение», «Материаловедение в машиностроении», «Роботы и робототехнические системы», «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)» по всем названным уровням подготовки. Большой спрос на квалифицированных специалистов отмечается в области финансов, страхового дела, управления качеством.

В социальной сфере активно внедряются высокие технологии и появляются связанные с ними рабочие места, но вместе с тем дефицитными остаются традиционные и новые медицинские, педагогические специальности, большая нужда в тренерах в спорте. Развитие инфраструктуры городов и иных поселений повышает потребности в креативных менеджерах, архитекторах, специалистах дорожного строительства, ландшафтного дизайна, психологах и других. Преобразования курортов и рекреационных зон невозможно без притока новых кадров, способных заниматься экономикой и управлением в области туристического бизнеса, экологической и техносферной безопасности.

Подъем сельского хозяйства в стране привел к оживлению спроса на специалистов для сферы экономической деятельности, которые обучаются по направлениям «Экология и природопользование», «Природообустройство и водопользование», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «Процессы и машины в агробизнесе».

На селе нужны подготовленные кадры по государственному и муниципальному управлению: если в городе они в переизбытке, то в сельских муниципальных образованиях — в дефиците. Здесь также нужны врачи общей практики, учителя, социальные работники, готовые работать на селе, государство их поддерживает.

Для молодых людей главное в выборе профессии и будущей трудовой жизни — найти свое интересное дело, получать от него удовлетворение и в течение всей жизни заниматься непрерывным профессиональным развитием.

Автор — директор научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС при Президенте РФ, доктор экономических наук, профессор

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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