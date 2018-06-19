Пушков ответил на прогноз Кравчука о возврате Крыма Украине

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия может добровольно отказаться от Крыма.

Кравчук размечтался, написал Пушков в Twitter. По его мнению, добровольно отказаться от Крыма должна была сама Украина еще в 1991 году.

«Поскольку Крым никогда не был украинским, попал в ее состав в силу политического казуса, а его жители никогда не связывали своего будущего с Украиной», — написал представитель верхней палаты парламента.

На заявление экс-президента отреагировали и крымские депутаты. Зампред комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель высказался, что крымчане никогда не позволят вернуть полуостров в состав Украины.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией высказалось абсолютное большинство местных жителей.

Украина продолжает считать Крым своим. С 2014 года из-за воссоединения Крыма с Россией Евросоюз вводит ограничительные меры в отношении России. В частности, 18 июня Совет ЕС продлил на год санкции в отношении Крыма и Севастополя.

При этом российские власти неоднократно заявляли, что референдум прошел согласно нормам международного права и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».