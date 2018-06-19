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Новый памятник ветеранам ВОВ установят в Петрозаводске

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Новый памятник героям Великой Отечественной войны планируют установить в центре Петрозаводска. Концепцию памятника оценили члены Художественной комиссии под председательством заместителя главы городской администрации — председателя комитета экономики и управления муниципальным имуществом Андрея Иванова.

Монумент планируют разместить на улице Германа Титова на площадке перед входом в здание прокуратуры Республики Карелия. Предполагается, что возле сооружения будут проходить поздравления ветеранов ведомства и торжественные церемонии возложения цветов, сообщает ИА «Карелinform».

Монумент будет выполнен из карельского камня трех цветов: черный как образ войны и хаоса, белый как столп закона, а венчать его будет звезда из малинового кварцита. Также на колонне будет выгравирована надпись «Защитникам закона — ветеранам Великой Отечественной войны».

Автором проекта выступил председатель правления карельского регионального отделения общероссийской организации «Союз дизайнеров России» Егор Пермяков.

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