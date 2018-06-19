Ресторанам рекомендовали приостановить работу веранд из-за ветра в Москве

Столичные власти рекомендовали владельцам кафе и ресторанов приостановить работу летних веранд из-за ожидающихся в Москве дождя и сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг города.

Также владельцев кафе призвали укрепить карнизные, пергольные конструкции и закрыть все зонты, передает агентство городских новостей «Москва». Синоптики накануне объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве на 19 июня из-за сильного ветра с порывами до 17 м/с, а также дождя и грозы.

Автомобилистам рекомендовали по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте и пересесть на общественный.