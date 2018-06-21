Без преувеличения, анимация сегодня — это драйвер российской киноиндустрии. Это касается не только сборов внутри страны, но и зарубежных продаж. Волшебство анимации в том и состоит, что она легко пересекает национальные границы. Мы знаем и верим, что наши мультфильмы могут успешно представлять Россию во всем мире. Собственно, уже представляют.

Анимация, безусловно, вне политики, но в то же время она является элементом мягкой силы, влияет на имидж и культурное присутствие страны. Все знают диснеевского Микки Мауса, японских HelloKitty или покемонов. Это не просто популярные персонажи или игрушки — это экспорт части культурных кодов той страны, где они созданы. Я часто повторяю фразу нашего классика Александра Татарского: «Ребенок может носить китайские кроссовки, но китайцем от этого не станет. Однако, посмотрев китайский мультфильм, он станет немного китайцем». И в этом нет ничего плохого. Наоборот, благодаря анимации что-то далекое вдруг становится близким и понятным.

Чтобы зарубежные успехи российской анимации превратились в тенденцию, необходимы определенные усилия на правительственном уровне. В последние годы существенной частью диалога между Ассоциацией анимационного кино и властью был вопрос выработки комплекса государственных мер, способных поддержать индустрию для комплексного выхода на мировые рынки.

Конечно, большое значение имеют успехи самих частных студий, которые придумывают и предлагают яркие проекты, но у нас пока не так много компаний, способных самостоятельно выступать на международных рынках. Поэтому Ассоциация анимационного кино совместно с Министерством культуры, Фондом кино, а сейчас и с Российским экспортным центром занималась и занимаются созданием объединенных стендов российской анимации, где все студии могут представить свои проекты и использовать эту площадку для переговоров с иностранными партнерами. Мы издаем каталог, где любая студия может бесплатно поместить информацию о себе. Этот каталог свободно распространяется на всех кинорынках, в которых участвует объединенный стенд.

Большое значение имеет и такой вопрос, как стандарты профильного образования. В советское время были образовательные стандарты, связанные с подготовкой мультипликаторов, но это все было во времена, когда не было компьютеров и анимация создавалась на кальке и целлулоиде. Те же профессии, которые сейчас задействованы в индустрии, никак не описаны, и подготовкой специалистов студии занимаются частным образом. Для государственных вузов требуются регламенты, которые могут быть выработаны только сообща.

Кроме того, долгое время существовал перекос на рынке труда из-за налоговых преференций в отношении IT-индустрии. Анимационные студии в общем не сильно отличаются от технологических компаний. И там и там работают специалисты сходного профиля, но благодаря налоговым льготам зарплаты в IT-индустрии были выше. После двухлетних обсуждений этот дисбаланс устранен, и льготный режим был распространен и на нас.

Словом, многое уже сделано, но самое главное еще впереди. Мы активно боремся за то, чтобы все принятые меры перешли в формат выработанной долгосрочной программы наподобие тех, что уже работают в Китае и Корее, а из европейских стран, например, во Франции, где очень серьезно поддерживается анимация. Эта стратегия уже есть — и как программный документ, и как список конкретных шагов. Вопрос скорее в формализации, чтобы эта стратегия была принята на государственном, межведомственном уровне.

Как известно, анимация — это особенная индустрия. С одной стороны, это часть современной культуры. Но мультфильмы не только развлекают, но и формируют сознание детей. То есть это и образовательные проекты в том числе. Далее, анимация — это креативная индустрия, сильно завязанная на современных технологиях. В то же время это и драйвер легкой промышленности, так как популярные анимационные герои становятся игрушками, печатаются на одежде, сумках и других товарах. К слову, многие российские компании-лицензиаты после международного успеха мультфильмов стали уходить за рубеж и развивать продажи там.

Иными словами, программа должна касаться не только Министерства культуры, с которым мы наиболее плотно взаимодействуем, но и других министерств — промышленности и торговли, экономического развития, образования, труда и так далее. Это нужно для того, чтобы каждое ведомство понимало, какая у него роль и задача в этой программе с горизонтом планирования по всем направлениям не менее 5–7 лет. В итоге от этого выиграют все.

Можно вспомнить Южную Корею, которая еще недавно в плане анимации не могла похвастаться ничем. Но после принятия на государственном уровне долгосрочной программы менее чем за семь лет она оказалась в числе лидеров, наряду, например, с Японией — и по числу проектов, и по качеству, и по присутствию на международном рынке. Это по силам и нам. Более того, стартовые позиции для решительного рывка у нас гораздо сильнее.

Автор — генеральный продюсер ГК «Рики», президент Ассоциации анимационного кино РФ, член Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии

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