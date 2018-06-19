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Двух человек прооперировали во время эвакуации в больнице в Магадане

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Пациентов и персонал онкодиспансера эвакуировали из-за пожара в Магадане. Несмотря на ситуацию, врачи не прервали две операции.

По данным МЧС, задымление в онкодиспансере произошло из-за короткого замыкания в электрощитовой. Прибывшие на место пожарные провели эвакуацию и вывели из здания более 40 человек. В этот момент в операционных находились два пациента с медперсоналом. Экстренные службы приняли решение не эвакуировать операционный блок, пишет ИА MagadanMedia.

После проверки всех помещений пожарные провели дымоудаление. На ликвидацию последствий ЧП потребовалось около 10 минут. В результате задымления никто не пострадал, обстоятельства возгорания устанавливаются.

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