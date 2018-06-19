Закрытый мусорный полигон рекультивируют в Симферополе

Администрация Симферополя подписала договор на рекультивацию закрытого полигона твердых бытовых отходов в городском микрорайоне Каменка. Об этом сообщил глава городской администрации Игорь Лукашев.

Контракт на проведение необходимых работ уже подписан. С подрядчиком было проведено выездное совещание на объект, на котором стороны обсудили проектно-сметную документацию и график проведения работ. Передать объект для начала рекультивации планируется в ближайшее время, сообщает ИА «Крыминформ».

Стоимость всех необходимых работ должна составить не более 1,038 млрд рублей. Финансирование проекта проводится в соответствии с федеральной целевой программой развития Крыма. Подрядчик должен будет завершить работы до 20 декабря 2019 года.

Глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь напомнил о предстоящих инфраструктурных изменениях в микрорайоне Каменка. По его словам, дорогу в микрорайон должны сделать в этом году, а в 2019 году район планируется подключить к газу.