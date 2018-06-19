Минэнерго считает достаточными принятые меры по стабилизации рынка топлива

Меры правительства позволят удержать рост цен на топливо в России в пределах инфляции, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин на заседании комитета Совфеда по экономической политике.

По его словам, планируемых правительством мер хватит чтобы стабилизировать цены на топливном рынке. «В текущих внешних макроэкономических параметрах, которые мы считаем достаточно стабильными, принятых мер достаточно для того, чтобы во-первых стабилизировать цены, и мы это видим», — цитирует Сорокина «РИА Новости».

Он также отметил, что за счет насыщения топливного рынка будет обеспечена достаточная маржинальность функционирования сектора. Кроме того, Сорокин обратил внимание, что с июня зарегистрирован существенный прирост торгов на бирже по сравнению с майскими показателями. «Он там тоже измеряется более 20%, <...> И, как было сказано, это привело к резкому снижению биржевого индекса», — заключил представитель министерства.

Согласно данным Росстата, в мае рост цен на бензин составил 5,6%, а стоимость литра топлива превысила 40 рублей. Из-за резкого скачка цен Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект для стабилизации тарифов и объемов поставок на автозаправочные станции (АЗС), в соответствии с которым нефтяным компаниям повысят объем обязательных продаж топлива на бирже. Более того, Росстат зафиксировал 12-кратное замедление роста цен на бензин в период с 4 по 9 июня.