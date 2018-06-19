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Минэнерго считает достаточными принятые меры по стабилизации рынка топлива

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Меры правительства позволят удержать рост цен на топливо в России в пределах инфляции, заявил замминистра энергетики Павел Сорокин на заседании комитета Совфеда по экономической политике.

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По его словам, планируемых правительством мер хватит чтобы стабилизировать цены на топливном рынке. «В текущих внешних макроэкономических параметрах, которые мы считаем достаточно стабильными, принятых мер достаточно для того, чтобы во-первых стабилизировать цены, и мы это видим», — цитирует Сорокина «РИА Новости».

Он также отметил, что за счет насыщения топливного рынка будет обеспечена достаточная маржинальность функционирования сектора. Кроме того, Сорокин обратил внимание, что с июня зарегистрирован существенный прирост торгов на бирже по сравнению с майскими показателями. «Он там тоже измеряется более 20%, <...> И, как было сказано, это привело к резкому снижению биржевого индекса», — заключил представитель министерства.

Согласно данным Росстата, в мае рост цен на бензин составил 5,6%, а стоимость литра топлива превысила 40 рублей. Из-за резкого скачка цен Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект для стабилизации тарифов и объемов поставок на автозаправочные станции (АЗС), в соответствии с которым нефтяным компаниям повысят объем обязательных продаж топлива на бирже. Более того, Росстат зафиксировал 12-кратное замедление роста цен на бензин в период с 4 по 9 июня.

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