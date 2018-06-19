Акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 19 июня по 21 июня

Акция «День без турникета» пройдет на территории московских предприятий с 19 по 21 июня. Об этом сообщил глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Алексей Фурсин на отраслевом совещании правительства Москвы.

«Мы призываем предприятия открыть свои двери, чтобы москвичи посмотрели на технологии производства продукции», — цитирует Фурсина агентство городских новостей «Москва». Он также добавил, что отрасль машиностроения вошла в тройку самых интересных для посещения горожанами по итогам голосования на портале «Активный гражданин».

Ранее мероприятия акции «День без турникетов» прошли в столице 11 и 12 мая, их посетили больше 10 тыс. жителей Москвы. В рамках мероприятия мэр столицы Сергей Собянин и школьники посетили авиазавод. Им показали рабочие цеха и симулятор самолета МС-21, на котором обучаются настоящие пилоты.