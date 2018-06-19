Прямой эфир

Акция «День без турникетов» пройдет в Москве с 19 июня по 21 июня

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Акция «День без турникета» пройдет на территории московских предприятий с 19 по 21 июня. Об этом сообщил глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы Алексей Фурсин на отраслевом совещании правительства Москвы.

«Мы призываем предприятия открыть свои двери, чтобы москвичи посмотрели на технологии производства продукции», — цитирует Фурсина агентство городских новостей «Москва». Он также добавил, что отрасль машиностроения вошла в тройку самых интересных для посещения горожанами по итогам голосования на портале «Активный гражданин».

Ранее мероприятия акции «День без турникетов» прошли в столице 11 и 12 мая, их посетили больше 10 тыс. жителей Москвы. В рамках мероприятия мэр столицы Сергей Собянин и школьники посетили авиазавод. Им показали рабочие цеха и симулятор самолета МС-21, на котором обучаются настоящие пилоты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин пообещал убрать турникеты из всех автобусов к сентябрю
Собянин рассказал о планах построить в «новой Москве» 12 детских садов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017