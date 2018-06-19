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Турция пообещала найти альтернативу из-за отказа США поставить F-35

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Анкара найдет альтернативу в связи с решением сената США исключить Турцию из программы производства истребителей F-35, сообщил премьер-министр Турции Бинали Йылдыры.

«Это неудачное развитие ситуации. Но Турция не останется без альтернативы», — приводит слова главы правительства RT со ссылкой на турецкий канал NTV.

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По словам турецкого премьера, такие действия Вашингтона вызывают сожаление и противоречат духу стратегического партнерства.

Сенат конгресса США 18 июня принял законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год. В нем содержится поправка, запрещающая поставки Турции истребителей F-35.

Поправка появилась в проекте бюджета Минобороны США после закупки Турцией российских комплексов С-400. Контракт на их поставку Россия и Турция подписали в декабре 2017 года. Начало поставок ожидается в марте 2020 года.

«Мы купили С-400 и давайте закроем эту тему», — приводит «РИА Новости» слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу со ссылкой на NTV. При этом он отметил, что Турция перечислила США средства по программе F-35 и ожидает первую поставку самолетов 21 июня.

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