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Школьник получил ожоги в яме с отходами во время отдыха в Хакасии

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Десятилетний мальчик провалился в яму с тлеющими отходами во время отдыха на берегу Енисея в Хакасии. По факту получения травм ребенком следователи ведут проверку.

По данным правоохранительных органов, мальчик с родителями остановился со стороны улицы Некрасова поселка Усть-Абакан. Взрослые начали обустраивать место отдыха, а школьник пошел на прогулку. В итоге он провалился в отвал с тлеющими отходами гидролизной промышленности, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Ребенок получил термические ожоги рук и ног. С травмами он был госпитализирован. Следователи начали проверку по данному факту, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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