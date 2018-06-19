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Динозавр пополнил историко-краеведческий музей в Коми

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Плезиозавр стал первым обитателем «Территории древних и оживших ящеров» в Ыбском историко-краеведческом музее имени А. Куратовой в Сыктывдинском районе Республики Коми.

Как рассказала заведующая музеем Нина Безносикова, прототип плезиозавра был выполнен из дерева мастером Василием Адамчуком. В рамках реализации проекта планируется приобрести еще несколько прототипов животных, проживающих на территории Коми в юрский период, сообщает ИА «Комиинформ».

Также заведующая отметила, что ученые подтвердили тот факт, что на территории района 150 млн лет назад было Сысольское море, населенное в том числе и плезиозаврами.

Проект «Территория древнейших или оживших ящеров» получил грант главы Республики Коми в области музейного дела. На данный момент ведутся работы по его реализации.

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