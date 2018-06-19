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Латвия получила от РФ список невъездных лиц в ответ на «закон Магнитского»

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Фото: Global Look Press/Danil Shamkin
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Министерство иностранных дел Латвии получило от Москвы список лиц, которым запрещен въезд в Россию после принятия Ригой аналога американского «закона Магнитского». Об этом информирует пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

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Как уточнили в министерстве, перечень был направлен в посольство Латвии в Москве 18 июня. «Лица, включенные в список, будут лично проинформированы Министерством иностранных дел о запрете на въезд», — говорится в сообщении на сайте МИД страны.

При этом представители внешнеполитического ведомства отметили, что не удивлены решением Москвы, однако подчеркивают, что подобные шаги не способствуют улучшению двусторонних отношений. Сам перечень министерство публиковать не стало.

Сейм Латвии обратился в кабмин с целью ограничить въезд в страну 49 российским гражданам на основании принятого в 2009 году аналога «закона Магнитского». В феврале 2018 года МИД Латвии объявил этих людей персонами нон-грата.

6 июня МИД России сообщил о запрете на въезд в страну «особо русофобски» настроенным политическим и общественным деятелям Эстонии в ответ на утверждение «списка Магнитского».

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