Два человека насмерть отравились газом в Тульской области

Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух людей от отравления угарным газом в Туле. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тела погибших были найдены в частном доме на улице Планировочной. Мужчина и женщина, которые являлись сожителями, скончались от отравления газом. Какие-либо признаки, что смерть местных жителей являлась насильственной, правоохранительные органы не выявили.

По предварительным данным, газовое оборудование в доме было установлено с нарушениями. Следователи уточняют, что отсутствовали вентиляционные каналы и каналы дымоотведения, пишет ИА «Тульские новости».

По факту происшествия начата доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».