Жители Курска отметят День йоги массовым участием в йога-практике

В Курске решили присоединиться к празднованию Международного дня йоги. Мероприятия организует культурный центр имени Джавахарлала Неру при посольстве Индии. Празднование пройдет 24 июня на стадионе «Трудовые резервы».

Как уточняет «Курская правда», в программу включено массовое занятие йогой. Организаторы считают, что это подчеркнет актуальность этой древней традиции, которая «воплощает единение тела и разума».

Отметим, Международный день йоги отмечается 21 июня. В декабре 2014 года была принята соответствующая резолюция ООН. Она была предложена Индией и поддержана Россией. В марте 2017 года йога признана спортивной дисциплиной в РФ и внесена в спортивный реестр.