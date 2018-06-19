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Иномарку обстреляли из автомата в Краснодарском крае

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Полиция разыскивает двух мужчин, обстрелявших иномарку на улице в Туапсе. Ориентировку на подозреваемых составила полиция.

По данным местных жителей, двое мужчин подъехали к парковке на улице Калараша на темном автомобиле «ВАЗ». Они подошли к Toyota Camry, и один из злоумышленников открыл по машине огонь. У автомобиля пострадали стекла, двери и капот. Полиция установила личности подозреваемых и объявила их в розыск. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia.

Горожане утверждают, что один из нападавших ранее уже был замечен в местных разборках и объявлен в федеральный розыск три года назад.

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