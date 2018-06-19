В Челябинской области возбудили дело после смерти мужчины от ожогов

В следственном управлении следственного комитета по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту смерти жителя города Копейска от ожогов.

25-летнего мужчину обнаружили 17 июня с обширными ожогами тела, сообщает пресс-служба ведомства. Он скончался в больнице, успев сообщить, что его подожгли неизвестные.

Дело заведено по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Следователи устанавливают причастных к преступлению.

18 июня сообщалось, что суд приговорил 40-летнего мужчину к 19 годам лишения свободы за убийство 75-летней жительницы Биробиджана. Он нанес женщине не менее 17 ударов молотком.