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В Челябинской области возбудили дело после смерти мужчины от ожогов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В следственном управлении следственного комитета по Челябинской области возбудили уголовное дело по факту смерти жителя города Копейска от ожогов.

25-летнего мужчину обнаружили 17 июня с обширными ожогами тела, сообщает пресс-служба ведомства. Он скончался в больнице, успев сообщить, что его подожгли неизвестные.

Дело заведено по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Следователи устанавливают причастных к преступлению.

18 июня сообщалось, что суд приговорил 40-летнего мужчину к 19 годам лишения свободы за убийство 75-летней жительницы Биробиджана. Он нанес женщине не менее 17 ударов молотком.

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