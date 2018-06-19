Военные обнаружили недостатки у боевого робота «Уран-9»

Специалисты Минобороны РФ выявили ряд недостатков у боевого многофункционального робота «Уран-9» во время его применения в Сирии. О найденных неполадках говорится в докладе третьего центрального научно-исследовательского института военного ведомства.

Робот неэффективно проявил себя во время передвижения — у машины оказались ненадежными опорные и направляющие катки, а также пружины подвески. При выполнении залпов специалисты выявили нестабильную работу 30-миллиметровой автоматической пушки и несвоевременное срабатывание цепей пуска. У робота также отказал тепловизионный канал оптико-прицельной станции, пишет «РИА Новости».

Помимо этого, недостатки были обнаружены в разведывательных и наблюдательных функциях машины — робот может вести разведку и определять цели на расстоянии не более 2 км и у специалистов есть претензии к экранам операторов. Кроме того, по мнению экспертов, серьезным недостатком «Урана-9» также является его неспособность вести стрельбу в движении.

Десятитонный боевой робот «Уран-9» предназначен для дистанционной разведки и огневой поддержки воинских подразделений. Машину можно оснастить пушкой калибром 30 мм, крупнокалиберным пулеметом, противотанковыми ракетами, а также противовоздушным ракетным комплексом «Игла».

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