Ким Чен Ын прибыл с визитом в Пекин

Глава КНДР Ким Чен Ын прилетел в Пекин на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Отмечается, что визит продлится до 20 июня.

По данным Kyodo News, самолет, на борту которого, как предполагается, находятся высокопоставленные северокорейские чиновники, прибыл в международный аэропорт Пекина.

Как передает ТАСС, кортеж автомобилей, в одном из которых, предположительно, находился лидер КНДР, уже въехал в центральные ворота правительственной резиденции Дяоюйтай в западной части китайской столицы.

Ранее издание Nikkei Asian Review сообщало, что лидеры государств намерены обсудить прошедший саммит с Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, глава Северной Кореи намерен выработать стратегию дальнейших переговоров с США.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре на острове Сентоса. По итогам переговоров главы государств подписали документ, предусматривающий укрепление сотрудничества.

Си Цзиньпин ранее на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Циндао заявил, что сотрудничество по-прежнему остается ведущей тенденцией в мировой политике, несмотря на односторонние протекционистские шаги отдельных стран.