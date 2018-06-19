«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник

Синоптики предупредили жителей и гостей столицы об ухудшении погодных условий и усилении ветра. «Желтый» уровень опасности будет действовать на территории всего Центрального федерального округа 19 июня.

Ожидается, что в столице пройдут кратковременные дожди, ожидаются сильные порывы ветра во второй половине дня до 17 м/с, сообщает «Федеральное агентство новостей».

20 и 22 июня в Москве также ожидаются кратковременные дожди, а на выходных температура воздуха понизится примерно на 10 градусов.