Прямой эфир

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики предупредили жителей и гостей столицы об ухудшении погодных условий и усилении ветра. «Желтый» уровень опасности будет действовать на территории всего Центрального федерального округа 19 июня.

Ожидается, что в столице пройдут кратковременные дожди, ожидаются сильные порывы ветра во второй половине дня до 17 м/с, сообщает «Федеральное агентство новостей».

20 и 22 июня в Москве также ожидаются кратковременные дожди, а на выходных температура воздуха понизится примерно на 10 градусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Режим стихийного бедствия в ряде округов американского штата Мичиган
Режим ЧС объявлен в мексиканском штате Кинтана-Роо из-за ливней

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017