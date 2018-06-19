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Трамп распорядился создать в США космические войска

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Новый полноценный вид вооруженных сил страны — космические войска — появится в США. Соответствующее распоряжение отдал Пентагону президент Дональд Трамп.

«Для Америки недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе. Мы должны доминировать в космосе», ­— заявил американский лидер.

По словам Трампа, превосходство в космосе является крайне важной целью.

«Поэтому я даю прямо сейчас указание министерству обороны немедленно начать процесс, который приведет к формированию космических сил в качестве шестого вида ВС страны», — подчеркнул он.

Глава Белого дома неоднократно публично заявлял о возможном создании космических войск в стране. Трамп аргументировал свои намерения тем, что в его национальной стратегии космос назван зоной военных действий наравне с землей, воздухом и небом.

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