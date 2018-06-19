Экипаж российского судна в Шанхае попросил о репатриации

Российские моряки с судна «Петр Великий», стоящего на ремонте в Шанхае, попросили помощи в возвращении на родину. Об этом сообщила дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков (РПСМ).



«Судно находится в судоремонтном заводе в Шанхае. На борту 19 человек. По информации экипажа, контракты закончились 12 июня, заработная плата не выплачена за май и аванс за июнь», – уточнили в профсоюзе.

По данным РПСМ, за помощью с репатриацией обратились семь моряков. Некоторым членам экипажа требуется медицинская помощь.

Как сообщила глава управления трудовыми ресурсами Мурманского морского пароходства Светлана Шевелева, сейчас для требующих репатриации моряков готовится замена. Она также отметила, что начались выплаты зарплаты за май и организована доставка провизии на судно.