Более 40 человек эвакуированы из-за задымления в онкодиспансере Магадана

Задымление из-за короткого замыкания произошло в онкологическом диспансере в Магадане. Из здания эвакуирован 41 человек, передает пресс-служба главка МЧС в Магаданской области.

По данным пожарных, сообщение о замыкании поступило днем 19 июня.

«На момент прибытия подразделений к месту вызова была организована эвакуация пациентов и персонала, из опасной зоны выведен 41 человек. Причиной задымления оказалось короткое замыкание в электрощитовой», — уточнили в МЧС.

Здание онкодиспансера было оперативно обесточено, угрозы распространения огня нет.