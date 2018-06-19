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Более 40 человек эвакуированы из-за задымления в онкодиспансере Магадана

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Задымление из-за короткого замыкания произошло в онкологическом диспансере в Магадане. Из здания эвакуирован 41 человек, передает пресс-служба главка МЧС в Магаданской области.

По данным пожарных, сообщение о замыкании поступило днем 19 июня. 

«На момент прибытия подразделений к месту вызова была организована эвакуация пациентов и персонала, из опасной зоны выведен 41 человек. Причиной задымления оказалось короткое замыкание в электрощитовой», — уточнили в МЧС. 

Здание онкодиспансера было оперативно обесточено, угрозы распространения огня нет.

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