Ким Чен Ын намерен совершить визит в Китай

Лидер КНДР Ким Чен Ын намерен во вторник совершить визит в Китай и провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

По данным издания Nikkei Asian Review, Ким Чен Ын прилетит в Пекин, чтобы обсудить прошедший саммит с президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, глава Северной Кореи намерен выработать стратегию дальнейших переговоров с США.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре на острове Сентоса. По итогам переговоров главы государств подписали документ, предусматривающий укрепление сотрудничества. В частности, Трамп заявил о желании приостановить военные учения на Корейском полуострове и снять санкции с Пхеньяна.