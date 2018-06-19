Минтранс предписал оборудовать общественный транспорт кондиционерами

Министерство транспорта внесло поправки в стандарт обслуживания населения (распоряжение есть у «Известий»).

Документ предписывает наличие кондиционера и печки для всех автобусов, троллейбусов и маршруток. Кроме того, снижается количество людей, которых можно перевозить стоя, — не более трех человек на 1 кв. м свободной площади салона.

Также в стандарте сказано, что остановки должны быть защищены от осадков и доступны для маломобильных граждан. Отмечается, что стандарт носит рекомендательный характер, однако его исполнение будет критерием оценки работы перевозчиков.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства, стандарт разработан для реализации транспортной стратегии России. Он был введен с 2018 года, но после тестового периода потребовал доработки.

Подробнее — в материале «Известий»:

Экспертное заключение