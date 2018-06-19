Прямой эфир

Минтранс предписал оборудовать общественный транспорт кондиционерами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство транспорта внесло поправки в стандарт обслуживания населения (распоряжение есть у «Известий»).

Документ предписывает наличие кондиционера и печки для всех автобусов, троллейбусов и маршруток. Кроме того, снижается количество людей, которых можно перевозить стоя, — не более трех человек на 1 кв. м свободной площади салона.

Также в стандарте сказано, что остановки должны быть защищены от осадков и доступны для маломобильных граждан. Отмечается, что стандарт носит рекомендательный характер, однако его исполнение будет критерием оценки работы перевозчиков.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе министерства, стандарт разработан для реализации транспортной стратегии России. Он был введен с 2018 года, но после тестового периода потребовал доработки.

Подробнее — в материале «Известий»:

Экспертное заключение

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минтранс разрешит съемку в метро и запретит электронные сигареты
Предложена новая редакция проекта типовых правил пользования метрополитенами
Минтранс предложил изменения в ПДД для велосипедистов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017