Меркель дали срок на решение проблемы с беженцами

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла ультиматум Христианско-социального союза (ХСС) и министра внутренних дел страны Хорста Зеехофера по вопросы контроля нелегальной миграции.

Министр выдвинул условия, что в течении двух недель проблема беженцев должна быть урегулирована на уровне Европы. Срок был назван не случайно, так как 28 июня состоится саммит ЕС, сообщает телеканал «360».

Кроме того, в случае если канцлеру не удастся найти решение проблемы в установленный срок, новых беженцев на территорию Германии просто не пустят, а мигрантов из страны вышлют.

1 июля, после саммита ЕС, Меркель проинформирует руководство Христианско–демократического союза (ХДС), руководителем которого является, об итогах переговоров с представителями Австрии, Греции и Италии, страдающих от наплыва мигрантов.

14 июня Хорст Зеехофер заявил, что не может больше работать с действующим немецким канцлером Ангелой Меркель.