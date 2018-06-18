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Меркель дали срок на решение проблемы с беженцами

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Канцлер Германии Ангела Меркель приняла ультиматум Христианско-социального союза (ХСС) и министра внутренних дел страны Хорста Зеехофера по вопросы контроля нелегальной миграции.

Министр выдвинул условия, что в течении двух недель проблема беженцев должна быть урегулирована на уровне Европы. Срок был назван не случайно, так как 28 июня состоится саммит ЕС, сообщает телеканал «360».

Кроме того, в случае если канцлеру не удастся найти решение проблемы в установленный срок, новых беженцев на территорию Германии просто не пустят, а мигрантов из страны вышлют.

1 июля, после саммита ЕС, Меркель проинформирует руководство Христианско–демократического союза (ХДС), руководителем которого является, об итогах переговоров с представителями Австрии, Греции и Италии, страдающих от наплыва мигрантов.

14 июня Хорст Зеехофер заявил, что не может больше работать с действующим немецким канцлером Ангелой Меркель.

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