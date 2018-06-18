Гудков выдвинулся кандидатом в мэры Москвы

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для кандидата на выборах мэра.

«Выдвинут московским отделением партии «Гражданская инициатива», — говорится в сообщении, которое приводит агентство городских новостей «Москва».

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

Ранее 17 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника.

В частности, сообщалось, что свою кандидатуру на выборы мэра Москвы выдвинул лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук).



