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Гудков выдвинулся кандидатом в мэры Москвы

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Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для кандидата на выборах мэра.

«Выдвинут московским отделением партии «Гражданская инициатива», — говорится в сообщении, которое приводит агентство городских новостей «Москва».

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

Ранее 17 человек подали в Мосгоризбирком документы для выдвижения в качестве кандидатов на пост столичного градоначальника.

В частности, сообщалось, что свою кандидатуру на выборы мэра Москвы выдвинул лидер рок-группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий (Паук).

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