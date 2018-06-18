Зампред Госдумы прокомментировал изменения в пенсионной реформе

В Совете Госдумы обсудили законопроект о повышении пенсионного возраста. Госдума готова начать диалог с общественниками, главная цель — не допустить нарушения прав граждан. Сейчас документ готовится к отправке в регионы.

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков заявил, что дискуссия по данному вопросу предстоит серьезная. Также он отметил, что изменения в пенсионной системе в первую очередь должны быть направлены на повышение пенсий.