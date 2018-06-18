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В Эквадоре заявили о возможных сложностях во время заседания ОПЕК+ в Вене

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Фото: REUTERS/Daniel Tapia
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Заседание Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) будет очень сложным в связи с тем, что часть стран не хотят увеличивать добычу нефти. С таким заявлением выступил министр углеводородов Эквадора Карлос Перес.

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Кроме того, министр отметил, что на встрече в Вене планируется обсудить несколько вариантов корректировки соглашения, среди которых предложение увеличить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, сообщает «РИА Новости».

18 июня представитель Ирана в ОПЕК Хуссейн Каземпур Ардебили призвал страны — участницы соглашения о сокращении нефтедобычи выступить против предложения России и Саудовской Аравии об увеличении объемов добычи черного золота.

5 июня власти США обратились к участникам сделки ОПЕК+ с просьбой увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, чтобы сгладить резкий рост розничных цен на бензин.

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители договорились о сокращении объемов нефтедобычи в конце 2016 года, это соглашение неоднократно продлевалось. 17 июня президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман согласовали бессрочное продление сделки ОПЕК+.

21 июня в Вене пройдет заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Заседание стран ОПЕК состоится 22 июня, а 23 июня — встреча всех 24 стран — участниц соглашения ОПЕК+.

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