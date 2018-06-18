Расписание «Сапсанов» Петербург–Москва изменится из-за ремонта

Ряд поездов «Сапсан» на маршруте Петербург–Москва не будут ходить с 6 по 19 сентября 2018 года. Причина — модернизация второго главного пути перегона Большая Вишера – Гряды. Об этом сообщает Октябрьская железная дорога.

Отменены поезда №761 и 763 8, 9, 15 и 16 сентября, поезд №760 в период с 6 по 19 сентября направлением из Санкт-Петербурга. Не будут ходить рейсы из Москвы №760 с 6 по 19 сентября и №762, 764 8, 9, 15 и 16 сентября.

Поезд №771/757 Санкт-Петербург – Нижний Новгород отменен на участке Санкт-Петербург – Москва. Он будет курсировать в направлении Москва – Нижний Новгород.